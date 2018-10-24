Mağusa’da boks şöleni yaşanacak

Alparslan Ulak başkanlığındaki Mağusa Anadolu İdman Yurdu Spor Kulübü’nün, Boks Federasyonu denetiminde düzenleyeceği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Boks Turnuvası, 28 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kulüp tarafından düzenlenecek ilk kapsamlı turnuva olan turnuva, Mağusa Belediyesi’ne bağlı Mağusa Arena Kapalı Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak. Turnuva için hazırlıklar sürüyor. Hem kulüp, hem de ferdi olarak yapılacak maçlara 2018 vizesi olan tüm sporcular katılabilecek. Erkeklerde 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 ve 91+ olarak belirlenen sikletler, kadınlarda 46-48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81 ve 81+ olarak yapılacak. Girişin ücretsiz olacağı turnuvada, minikler, yıldızlar ve gençler kategorileri de yer alacak.