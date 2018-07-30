Mağusa’da binicilik şöleni yaşandı

Binicilik Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta sonu Mağusa İlkin At Çiftliği'nde düzenlenen gece yarışına katılım çok yüksek oldu.

Adanın dört bir yanından binicilik sporuna gönül veren binicilerin katılımıyla gerçekleşen Binicilik Federasyonu VI. Ayak Engel Atlama Yarışması'nda elde edilen sonuçlar ise şöyle:

70 cm. - Acemi

1. Doğa Çobanoğlu – Arseniyos (Aner Atlı Spor Kulübü)

2. Defne Çobanoğlu – Mustang (Aner Atlı Spor Kulübü)

3. Jodie Hayles – Jack (Tunaç Riding Club)

4. Leyla Emily Gökaşan – Magic (Terzioğlu At Çiftliği)

5. Karen Çandarlı – Shyna (Royal Atlı Spor Kulübü)

90 cm.

1. Jasmine Çelebioğlu – Zorba (Tunaç Riding Club)

2. Jasmine Çelebioğlu – Zoe (Tunaç Riding Club)

3. Nika Hügel – Tayfun (Tunaç Riding Club)

4. Melisa Alçıner – Ani (Royal Atlı Spor Kulübü)

5. Karem Ben Guima – Artist (Royal Atlı Spor Kulübü)

110 cm.

1. Karem Ben Guima – Artist (Royal Atlı Spor Kulübü)

2. George Tsaktiris – Prosche (Beşok Atlı Spor Kulübü)

3. Altuğ Tatlısulu – Güneş (Tunaç Riding Club)

4. Çisem Özoktay – Haylaz (Beşok Atlı Spor Kulübü)

5. Asya Alpler- Bvlgari (Asya Atlı Spor Kulübü)

120 cm.

1. George Tsaktiris – Prosche (Beşok Atlı Spor Kulübü)

2. Jasmine Çelebioğlu – Zorba (Tunaç Riding Club)

3. Arda Aner – Arseniyos (Aner Atlı Spor Kulübü)

4. Asya Alpler – Bvlgari (Asya Atlı Spor Kulübü)

5. Altuğ Tatlısulu – Güneş (Tunaç Riding Club)