Mağusa'nın yıldızı Dumlupınar

Digitech U15 Yıldızlar Liginde oynanan Mağusa derbisinde Dumlupınar U15 Takımı, Mağusa Türk Gücü U15 Takımı'nı 3-1 mağlup etti.

Maraş Stadında oynanan Mağusa derbisinin ilk devresinde daha etkili olan Dumlupınar, 28'de Berk Güçlücan ile 1-0 öne geçti. İkinci devreye de daha etkili başlayan Dumlupınar, 51'de Ümit Açıksöz ve 73'te yine Berk Güçlücan'ın golleriyle skoru bir anda 3-0'a getirdi. Maçın 80. dakikasında ise Mağusa Türk Gücü'nün maçtaki tek golü Ahmet Havutcu ile gelirken maç 3-1 sona erdi. Maçın 59. dakikasında Mağusa Türk Gücü'nden Deniz Lokman kırmızı kart gördü.