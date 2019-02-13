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Mağusa'nın yıldızı Dumlupınar

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Digitech U15 Yıldızlar Liginde oynanan Mağusa derbisinde Dumlupınar U15 Takımı, Mağusa Türk Gücü U15 Takımı'nı 3-1 mağlup etti.

Mağusa'nın yıldızı Dumlupınar
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 Maraş Stadında oynanan Mağusa derbisinin ilk devresinde daha etkili olan Dumlupınar, 28'de Berk Güçlücan ile 1-0 öne geçti. İkinci devreye de daha etkili başlayan Dumlupınar, 51'de Ümit Açıksöz ve 73'te yine Berk Güçlücan'ın golleriyle skoru bir anda 3-0'a getirdi. Maçın 80. dakikasında ise Mağusa Türk Gücü'nün maçtaki tek golü Ahmet Havutcu ile gelirken maç 3-1 sona erdi. Maçın 59. dakikasında Mağusa Türk Gücü'nden Deniz Lokman kırmızı kart gördü.

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