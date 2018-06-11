Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliği ile Green Pedal Long Beach Bisiklet Yol Yarışı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliği çerçevesinde bisiklet yol yarışı yapıldı.

Green Pedal Cycling Spor Kulübü organizasyonluğunda gerçekleştirilen “Long Beach Yol Yarışı” lisanslı (PRO) ve lisansız (CFA) olmak üzere 2 klasman ve 6 kategoride düzenlenen yarışa yol bisikletçileri katıldı. Cfa Master Serhat Alışkan, Cfa Elit Çağan Yorgozlu, Pro Bayan Yağmur Aydındağ, Pro Yıldız A Berk Hançerli, Pro Genç Mert Hançerli, Pro Elit Soner Akbaş, birinci oldu. Mayolarda ise Long Beach En İyi Bayan Pembe Mayo Yağmur Aydındağ, PRO Genç En Hızlısı Kırmızı Mayo Hasan Şentürk, PRO Genç En İyi Tırmanma Mavi Mayo Hasan Şentürk, PRO Genç En İyisi Yeşil Mayo Mert Hançerli, PRO Elit En Hızlısı Kırmızı Mayo Soner Akbaş, PRO Elit En İyi Tırmanma Mavi Mayo Soner Akbaş, PRO Elit En İyisi Yeşil Mayo Soner Akbaş sahip oldu. Long Beach yol yarışmasına Soner Akbaş damgasını vurdu. “En hızlısı en güçlüsü ve en iyisi olmaya hazır mısınız” yine önemli ve dikkat çekisi slogan ile gerçekleştirilen Green Pedal Long Beach yol yarışları tamamlandı. Green Pedal Long Beach Yol Yarışları sonuçları

CFA Master 1.Serhat Alışkan (NHG), 2.Mehmet M Şenova (A Takım), 3.Murat Çiftçi (Ferdi)

CFA Elit 1.Çağan Yorgozlu (A Takım), Tolkan Pıtt (Ferdi), Berkay Ramiz (Tüfekçi Spor)

PRO Bayan 1.Yağmur Aydındağ (YDÜ), 2.Sevim Yıldız (MGA), Derya Deniz (Ferdi)

PRO Yıldız A 1.Berk Hançerli (Kültürspor),Şevket Hançerli (Kültürspor), İzzet Deste (YDÜ)

PRO Genç 1.Mert Hançerli (Kültür Spor), 2.Altan Yavuz (LTB), 3.Hasan Şentürk (NHG)

PRO Elit 1.Soner Akbaş(Ferdi), 2.Mehmet Soyman(Green Pedal), 3.Bilal Ceral(Green Pedal)

Mayolar

Long Beach En İyi Bayan Pembe Mayo Yağmur Aydındağ

PRO Genç En Hızlısı Kırmızı Mayo Hasan Şentürk

PRO Genç En İyi Tırmanma Mavi Mayo Hasan Şentürk

PRO Genç En İyisi Yeşil Mayo Mert Hançerli

PRO Elit En Hızlısı Kırmızı Mayo Soner Akbaş

PRO Elit En İyi Tırmanma Mavi Mayo Soner Akbaş

PRO Elit En İyisi Yeşil Mayo Soner Akbaş