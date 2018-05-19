Leymosun derbisi, kadın maunacıların

Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol takımları arasındaki anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde dün 2 takımın kadın taraftarlarından oluşan futbol takımları arasında oynanan maçı Türk Ocağı kadın takımı kazandı

Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı Limasol takımları arasında Mart ayında oynanan derbi maçı, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinin doğmasına yol açmıştı.

İki takımın, kadın taraftarları arasında sosyal medyada yapılan atışmalar, uzun yıllardır kanser savaşçısı olan Türk Ocağı Limasol Külübü taraftarı Deniz Nasıfoğlu’na , Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Hastanesi ve Karaoğlanoğlu İlkokulu yararına düzenlenecek bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirme fikrini vermişti.

Dün, Girne Mete Adanır 20 Temuz Stadyumu’nda yer alan kermes, futbol maçı, maç sonrası kutlama yemeği ve bugün Limasol gezisinden oluşan yardım amaçlı organizasyonun kuşkusuz en renkli, en merakla beklenen etkinliği DTB ve TOL renklerine gönül veren kadın taraftarlardan oluşan futbol takımları arasında oynanan maç oldu. 1-1 berabere tamamlanan maçı penaltı vuruşları sonrasında Türk Ocağı, 5-4 kazandı. Türk Ocağı kadın futbolcuları maçtan sonra büyük bir sevinç yaşarlarken, derbiyi kazanmanın gururunu yaşadılar.