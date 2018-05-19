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Lefkoşa’da spor şöleni yaşandı

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Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü’nün organize ettiği Gençlik ve Spor Şöleni gerçekleştirildi

Lefkoşa’da spor şöleni yaşandı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü’nün her yıl organize ettiği Gençlik ve Spor Şöleni dün gerçekleştirildi. 

Atatürk Kapalı Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen şölen kapsamında Cimnastik Federasyonu,  Kick Boks Federasyonu ile Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’na bağlı Nev Çocuk Fitnes ekibi tarafından gösteriler sunuldu. 

 LTB Gençlik ve Spor  Şöleni’nin açılışında konuşan LTB Asbaşkanı da olan Spor Kulübü Asbaşkanı Akın Aktunç, LTB Spor Kulübü olarak yıldızlar ve gençler katagorilerinde her yıl Gençlik ve Spor Şöleni düzenlediklerini belirterek, etkinliğe bu yıl Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, Lefkoşa Santranç Derneği, Cimnastik Federasyonu, Kick Boks Federasyonu, Masa Tenisi Federasyonu ile Bisiklet Federasyonu’nun katkı koyduğunu söyledi. 

LTB Spor Kulübü olarak spora katkı yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Aktunç, etkinliğine katkı koyan herkese teşekkür etti.  Şölen kapsamında ayrıca bisiklet yarışı ile masa tenisi turnuvası da gerçekleştirildi.

Bisiklet yarışı sonuçları şöyle:

Yıldız A 

1.Samet Deste (YDÜ) 

2.Yıldıray Pekmez (Cypcursion) 

3.Hasan Aksoy (YDÜ) 

Yıldız B Katagorisi

1. Atahan Özerol (Cypcursion) 

2. Hüseyin Tokdemir (YDÜ) 

3. Doğan Yılmaz (YDÜ) 

Gençler Katagorisi

Kadir Harbelioğlu (Tüfekçi Spor)

Masa Tenisi Turnuvası sonuçları şöyle:

Erkekler

1.Mehmet Deveci

2.Burak Algül

3.Hüseyin Çocuk  

2 - 3. Arda Kantara

Kızlar

1.Sude Köknel

2.Bilge Ervandar

3.Şerif Kuyucu 

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