Lefkoşa Cimnastikçilerine tecrübeli antrenör

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği yönetimi sporculara daha iyi eğitim verebilmek için antrenör kadrosunu genişletirken, tecrübeli antrenör Bilgin Diker’i, bünyesine kattı

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği antrenmanlarını yoğun şekilde devam ederken kulüp bünyesine yeni bir antrenör daha eklendi.

Cimnastik sporuna son zamanlarda gösterilen ilgi daha da büyürken, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği yönetimi de sporculara daha iyi eğitim verebilmek için antrenör kadrosunu genişletti.

Cimnastik sporuna yıllardır başarıyla hizmet veren birçok sporcu yetiştiren tecrübeli antrenör Bilgin Diker, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği bünyesine katılırken, antrenmanlarına başladı. Bilgin Diker, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneğinin, Cimnastik Federasyonu Salonunda yapılan antrenmanlarında, sporculara eğitim veriyor.