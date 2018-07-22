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Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü, Yeşilköy’de şov yaptı

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Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü, Yeni Erenköy Belediyesi’nin Yeşilköy’de organize ettiği 1. Kolakas-Patates Panayırı’nda, bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği, heyecan dolu gösteriler sundu

Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü, Yeşilköy’de şov yaptı
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Yeni Erenköy Belediyesi’nin organizasyonluğunda Yeşilköy’de 45 yıl aradan sonra düzenlenen 1. Kolakas-Patates Panayırı’nda sportif etkinlikler de yer aldı.

Hasan Sapsızoğlu’nun baş antrenörlüğünü yaptığı Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü, Yeni Erenköy Belediyesi’nin yeni başkanı Emrah Yeşilırmak’ın daveti ile 1. Kolakas-Patates Panayırı’nda gösteriler sundu.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği, büyük ilgi, heyecan  ve hayranlıkla izlediği gösteriler sonrasında, Yeni Erenköy Belediyesi başkanı Emrah Yeşilırmak, Lefkoşa Cimnastik İhtisas Kulübü baş antrenörü Hasan Sapsızoğlu’na teşekkür plaketi takdim ederken, tüm sporcuları da kutladı.

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