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Lefke yeniden Solkanat’a emanet

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Lefke yeniden Solkanat’a emanet
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Soydan SAKALLI

Süper Ligde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Lefke'de şok bir değişim oldu. Lefke'de Adnan Doğruyol başkanlığındaki yönetim kurulunun yeni sezon için anlaştığı teknik direktör Mehmet Bolkan ile yollar ayrıldı.

Yaşanan bu değişim üzerine Lefke yönetimi deneyimli teknik direktör Mehmet Solkanat'ı (Süt) takımın başına getirdi. Mehmet Solkanat'ın yardımcılığını başarılı teknik adam Sayıner Seyitler yapacak.

Geçen sezonun son bölümünde de takımı çalıştıran Mehmet Solkanat, Lefke alt yapısında koordinatör, Sayıner Seyitler ise Lefke U21 Takımının başında görev yapıyordu.

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