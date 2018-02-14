Lees hedefe vurdu

CMC Efes Pilsen Open Golf Turnuvası’nda şampiyon Malcolm Lees olurken, ikinciliği George Offord aldı

CMC Golf Kulübü'nde 11 Şubat Pazar gün oynanan ve CMC Golf Kulübü'nün Ana Sponsoru Efes Pilsen'in organize ettiği Efes Pilsen Open Golf Turnuvasında 35 Puan ile Malcolm Lees Şampiyon oldu.

Full Handicap ve Stableford formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 33 Puan ile George Offord alırken, Alan Valentine da yine 33 Puan ile üçüncü oldu. Turnuvanın Gross Birinciliğini Dr. Hasan Garabli alırken, bayrağa en yakın vuruş ödülünü Alan Valentine ve en uzun vuruş ödülünü ise Targuç Özen aldı.