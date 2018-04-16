LAÜ’de sporun sorunları konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından “Sporda Sorunlar Kongresi” gerçekleştirildi. LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda ve LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen kongrede alanlarında uzman spor profesyonelleri deneyimlerini katılımcılara aktardılar.

LAÜ’nün yeni açılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun ilk kongresinde açılış konuşmasını LAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada yaparken, ülkemizden, Türkiye’den ve dünyadan birçok spor ve bilim adamı, farklı konularda sunumlar gerçekleştirdiler.