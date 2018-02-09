Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun ilk günkü galibi Bozic

Bu sabah Girne Belediyesi önünden startı verilen 3'üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'nun ilk günkü galibi Slovenia'nın Adria Mobil takımından yarışan Jon Bozic oldu.

Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Başbakanlık Spor Dairesi'nin katkıları ile düzenlenen 3'üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bu sabah start aldı.

Girne'den start alan yarışta 99 sporcu Girne- Güzelyalı — Çamlıbel — Kalkanlı — Güzelyurt- Kılıçaslan- Çamlıbel — Güzelyurt - Türkeli — Lefkoşa güzergahını izleyerek kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'nin tanınmış spor spikerlerinden Başak Koç'un sunumu ile başlayan organizasyonda, podyuma çıkıp halkı selamlayan yarışmacılar, imzalarını atarak başlangıç noktasına geçti.

Yarışın startını ise Gine Belediye Başkanı Nidai Güngördü verdi.

Güngördü yarış öncesinde yaptığı konuşmada uluslararası bir organizasyon olan bisiklet turu için ülkede bulunan 120 den fazla sporcunun büyük bir şans olduğunu söyleyerek, belediye olarak spora ve sporcuya her zaman katkılarının devam edeceğini dile getirdi.

Güngördü yarışların başarılı geçmesini dilerken “kazasız belasız bir yarış olsun” dedi.

Öte yandan yarış öncesinde Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı EkinAdademir'de yaşadığı mutluluğu anlatarak “Havanın güzel olması büyük bir avantaj. Tüm sporculara başarılar dilerim” dedi.

1. GÜN 1. ETAP'IN GALİBİ JON BOZİC

Turun ilk günkü galibi Slovenia'nın Adria Mobil takımından yarışan Jon Bozic oldu. Bozic madalyasını Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir'den aldı. İkinciliği ise aynı takım sporcusu Gasper Katrasnik göğüsledi. Katrasnik madalyasını Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Ogün Hamzaoğulları'ndan aldı.

Yarışı üçüncü tamamlayan ise Torku Şeker Spor'dan yarışta bulunan Cristian Raileanu oldu. Raileanu madalyasını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'dan aldı.

MAYOLAR

Yarışın belli aşamalarında elde edilen mayoların kazananları da yarış sonunda belli oldu.

Magenta Mayo olan Kıbrıs Güzelli Mayosu Torku Şeker Spor'dan Cristian Raileanu kazanırken, Realianu mayosunu Sun Rent A Car Direktörü Zeliş Kahveciler'den aldı. Raileanu Mavi renk olan En İyi Yokuşçu Mayosu'nun da sahibi oldu. Mayosunu Orta Hizmetler Eğitim Dairesi Müdürü Esin Doğaç'tan aldı.

Yeşil Mayo olan En İyi Sprinter Mayosu'nu ise Gasper Katrasnik kazanırken, Katrasnik Mayosunu Organizasyon Direktörü Özdemir Tokel'den aldı. Genel Klasman 'ın rengi olan Sarı Mayo'nun sahibi ise Adria Mobil takımından Jon Bozic oldu. Bozic Mayosunu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'dan aldı.

YARIN BAŞLANGIÇ YERİ ÇATALKÖY BELEDİYESİ...

Turun ikinci günü olan yarın ise yarışın startı Çatalköy Belediyesi önünden verilecek. 11:00'de başlayacak olan yarışın yaklaşık 15:00 gibi bitişe ulaşması beklenilirken bitiş yine Girne Kapısı'nda olacak.

Çatalköy'den başlayacak yarış, Çatalköy — Esentepe- Kaplıca- Büyükkonuk- İskele -Salamis Harabeleri — Mağusa — Aslanköy — Haspolat — Dikmen- Lefkoşa şeklinde olacak.