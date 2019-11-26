Kuşakları yenilediler

2019 yılının son renkli kuşak terfi sınavı yapılırken, terfi edenler kuşaklarını 28 Kasım Perşembe günü Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılacak olan törende alacaklar.

116. Taekwondo / 65. Karate /10. Aikido /8. Judo kuşak sınavı 24 Kasım Pazar günü yapıldı. Kuşak Terfi Töreni 28 Kasım Perşembe günü saat 16.30’da Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılacak.Teknik komite, imtihan komitesi,ve hakem komitesi temsilcileri siyah kuşaklı hocalar tarafından yapılan sınavların sonuçları şöyle:

8.Gıp Sarı Kuşak kazananlar:

Dilaia Borombaeva, Eriz Kanioğulları, Atlas Şakir Söker, Ykbal Ruzimova, Burak Erdoğan, Elay Kanioğulları, Nicolas Robert Costche, Özüm Ekmenci, Sinan Tüfekçi, Rahym İkramov, Venüs Belgin Söker, Elber Ceyhun Çevik, Mirsad Toprak, Su Ayza Şahin

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak kazananlar:

Hüsniye Uslu, Sibel Yemenicioğlu, Elif Yüksel, Kevin Özaydın, Pei Yaxuan, Gong Wenbo, Eylem Kayar

7.Kyu Sarı (Karate)

Samir Şimşek, Timur Şimşek, Alper Karakuzu, Çağan Saray, Olemsii Didukh, Aleksandr Didukh, Rafail İbrahimov

6.Gıp Yeşil Kuşak kazananlar:

Fatemeh Ghaderi, Ayşegül Kuday, Murat Berk Bucak. Ezel Saraç, Gülnaz Edalı, Şakir Yağızsoy, Lukas Zorba, Hilal Ülkü Yılmaz, Meriç Sezen

6.Kyu Turuncu (Karate)

Gleb Yurrchenko, Alexander Molodtsov, Nikita Yakush, Aziz Kamalov, Mikhail Khomyshin, Ali Achilov

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak kazananlar:

Zahra Ghaderi, Zeynep Kuday, Arda Akın Altuntaş, Nevin Özmanevra, Azra Turan

5.Kyu Aikido

Aren Güralp, Ezgi İşimtekin, Sadık Saygınel

4.Gıp Mavi Kuşak kazananlar:

Efe Güleç, Asu Yasin, Utku Sadula, Ahmet Yurtman, Emirhan Edalı, Egemen Emre Uzun, Hatice Alyanak, Gizem Kaya

4.Kyu Mavi (Karate)

Mustafa Jumayev, Grigorii Iakush, Mustafa Samir

4.Kyu (Aikido)

Defne Mutluğlu

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak kazananlar:

Pusat Yıldız, Saadet Koç, Özgün Yıldırım

3.Kyu Aikido

Serkan Mutluoğlu, Irmak Solmaz

2.Gıp Kırmızı Kuşak kazananlar:

Şakir Atınç Yağızsoy, Yağmur Sel, İrem Şibli, Hasan Talha Dönmez, Mehmet Ali Metinser, Kıvanç Çağlin, Yeşim Güzel

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar

Kemal Köstü, Koral İnci

1.Kyu Aikido

Ali Doruk Yapıcı, Gökhan Yapıcı