Kuşak sınavları yapıldı

112. Taekwondo 64. Karate 7. Aikido 4. Judo kuşak sınavı sonuçları açıklandı. Sınavda başarılı olanların kuşak değişim törenleri bugün yapılacak

Uluslararası kurallar gereği dört ayda bir yapılan rekli kuşaklar sınavı geçtiğimiz Pazar Günü Girne’de yapıldı.

Renkli kuşak imtihanına Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinden, 2019 yılı lisaslarını vize yaptırmış siyah kuşak olmayan bay ve bayan sporcular katıldılar. Teknik komite, imtihan komitesi ve hakem komitesi temsilcileri Siyah kuşaklı hocalar tarafından yapılan sınav sonuçları açıklandı. Sınavda başarılı olanların kuşak değişim törenleri bugün Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapılacak.

Sınavda başarılı olanların listesi şöyle:

8.Gıp Sarı Kuşak kazananlar:

Lukas Zorba, Mehmet Şahlı, Efe Güleç, Meriç Sezen, Pembe Özdenya, Halil Cahit Falyalı, Berna Zorlu, Doğa Çağlin, Utku Sadula, Yağmur Sel

7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak kazananlar:

Meira Rizk, Arın İnançlı, Zeynep Zorlu

6.Gıp Yeşil Kuşak kazananlar:

Hazım Rashid Hossain, Semra Feramezoğlu, Mehmet Ali Metinser, Koral İnci, Özlem Uluçay Bayraktar, Zeynep Meryem Akın, Egemen Emre Uzun, Halit Paşa, Erol Eren Külahçıoğlu, Gizem Kaya

Karate: Mustafa Samir

5.Gıp Yeşil Mavi Kuşak kazananlar:

Derrick Nshuti, Özgün Yıldırım, Alya Beray Kaya, Kemal Köstü, Pusat Yıldız, Saadet Koç,

Berke Değirmencioğlu, Tauseef Ur Rahman

4.Gıp Mavi Kuşak kazananlar:

Safiye Kara, Hasan Kaya, Osman Kaya, Hasan Talha Dönmez, Ayşe Naz Erdoğan, Ömür Ulaş Küçükkale, Shams Ul Zuha, Poyraz Kara, Mustafa Selim Uslu, İlker İnci, Zeynep Keskin, Kıvanç Çağlin, Muhammed Emin Uğur, Kağan Çağın

3.Gıp Mavi Kırmızı Kuşak kazananlar:

Yeşim Güzel, Youssra Althani, Suiumkan Baky Kyzy, Yaman Doruk Durmaz. Tuğra Tığ, Ege Bayraktar, Halil İbrahim Kurtoğlu, Semih Türkmen

2.Gıp Kırmızı Kuşak kazananlar:

Kamil Umut Demir, Derin Erdem, Tuba Şeker,Ramadan Alaçam,Yunus Alaçam, Osman Minifoğlu

1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak kazananlar:

Nehir Seringöz, Andrei Conoval, Ayça Eda Kurşun, Mertcan Aslantaş, Emir Veysel Levent, Muhammet Talha Selçuk

5.Kyu kazananlar:

Defne Mutluoğlu

4.Kyu kazananlar:

Irmak Solmaz, Serkan Mutluoğlu

2.Kyu kazananlar:

Gökhan Yapıcı, Doruk Yapıcı

1.Kyu kazananlar:

Berke Ada, Batu Ada, Seyide Akgünlü, Enis Saray