Kürsüye ambargo

Yüzücülerimiz Caner Aspava ile Osman Akkuş, Nejat Nakkaş Anısı'na düzenlenen TYF Masterler Kış Yüzme Şampiyonası'nda 13 madalya kazandılar. Osman Akkuş 1'İ altın olmak üzere 6 madalya, Caner Aspava ise 7 madalya kazandı

Hasan İLKER Yakın Doğu Üniversitesi Master yüzücüleri Caner Aspava ile Osman Akkuş, 8-9-10 Şubat 2018 tarihlerinde Nejat Nakkaş Anısı'na düzenlenen TYF Masterler Kış Yüzme Şampiyonası'na katıldılar. Yüzücülerimiz şampiyonadan 13 madalya ile döndüler. Caner Aspava, 4x50m karışık karma, 200m kurbağalama, 100m serbest, 100m kurbağalama, 50m kurbağalama ve 100m serbest dallarında ikincilik, 50m sırt üstü branşında ise üçüncülük elde etti. Osman Akkuş ise 200m kelebekte birincilik, 400m karışık ve 4x50m karışık ikincilik, 200m sırt üstü, 100m sırt üstü ve 4 x 50m serbestte üçüncülük elde etti.