Kulüpler trap ve skeet’te yarıştı

Trap dalında Takım klasmanında Ahmet Paralik, Volkan Sönmez ve Şevki Kunna’dan oluşan Boğaztepe A / A Birliği Takımı, Skeet dalında ise Mehmet Özboran, Emirali Erbilek ve Hasan Kutlu’dan oluşan Boğaztepe A / A Birinci Takımı ''Kulüpler Arası 2’inci Skeet Kupası’nın sahibi oldu

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2018 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan ''Kulüpler Arası 2’inci Trap Kupası’’Gönyeli’de Atatürk Atıcılık Kompleksi Özer Boyacı Atış Poligonunda, ''Kulüpler Arası 2’inci Skeet Kupası’’ ise Raif Rauf Denktaş Girne Poligonunda yapılan final atışlarının ardından tamamlandı.

2 gün süren mücadele sonunda trap dalında YDÜ Spor Birliği adına yarışan Rayıf Paşa birincilik Kupasının sahibi olurken Takım klasmanında ise Ahmet Paralik, Volkan Sönmez ve Şevki Kunna’dan oluşan Boğaztepe A / A Birliği Takımı toplam 310 Puan atarak ''Kulüpler Arası 2’inci Trap Kupası’’’nın sahibi oldu.

Skeet dalında Erkeklerde Girne A / A adına yarışan İstiklal Metay, Kadınlarda ise Gönyeli A / A adına yarışan Neşe Tunçalın birincilik Kupasının sahibi olurken Takım klasmanında ise Mehmet Özboran, Emirali Erbilek ve Hasan Kutlu’dan oluşan Boğaztepe A / A BirinciTakımı ''Kulüpler Arası 2’inci Skeet Kupası’nın sahibi oldu. .

Müsabakaya Trap ve Skeet’te toplam 36 atıcı sporcu katılım gösterdi.

Sporcular ilk gün 75 ve 2.gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plak'a atış yaparak en iyi dereceyi elde ederek Trap Müsabakalarında adını finallere yazdırmayı hak eden 6 atıcı sporcu.

TRAP DALINDA:

1. Volkan SÖNMEZ (106 PUAN) (Boğaztepe A/A)

2. Osman BENLİ (106 PUAN) (Gönyeli A/A)

3. Ahmet PARALİK (106 PUAN) (Boğaztepe A/A)

4. Çavlan paralik ( 91 PUAN) (Boğaztepe A/A)

5. Okhan TANYELİ ( 90 PUAN) (Boğaztepe A/A)

6. Rayıf PAŞA ( 89 PUAN) ( Y D Ü Spor Birliği)

TRAP Müsabakasında Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

BÜYÜK ERKEKLER:

1- Rayıf PAŞA ( Y D Ü Spor Birliği)

2- Osman BENLİ (Gönyeli A/A)

3- Volkan SÖNMEZ (Boğaztepe A/A)

BÜYÜK KADINLAR

Neşe TUNÇALIN ( Gönyeli A/A )

KULÜPLER(TRAP Müsabakasında):

1. Boğaztepe A / A BirinciTakımı 310 PUAN (AHMET PARALİK, VOLKAN SÖNMEZ ve ŞEVKİ KUNNA)

2. Boğaztepe A / A İkinciTakımı 270 PUAN (ÇAVLAN PARALİK, M. MAVİDENİZ,OKHAN TANYELİ)

Sporcular ilk gün 75 ve 2.gün 50 olmak üzere toplam 125 hedef plak'a atış yaparak en iyi dereceyi elde ederek SKEET Müsabakalarında adını finallere yazdırmayı hak eden 6 atıcı sporcu.

SKEET DALINDA:

1.Salih ODAY (118 PUAN) (Girne A/A)

2.Özden TUNÇKOL (116 PUAN) (Lefke A/A)

3.Mehmet ÖZBORAN (110 PUAN) (Boğaztepe A/A)

4.İstiklal METAY (110 PUAN) (Girne A/A)

5.Reşat GÜNDOĞDU (110 PUAN) (Girne A/A)

6.Emirali ERBİLEK (110 PUAN) (Boğaztepe A/A)

SKEET Müsabakasında Derece alan Kulüpler ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

BÜYÜK ERKEKLER:

1-İstiklal METAY (Girne A/A)

2-Özden TUNÇKOL (Lefke A/A)

3-Salih ODAY (Girne A/A)

KULÜPLER(SKEET Müsabakasında):

1. Boğaztepe A / A BirinciTakımı (MEHMET ÖZBORAN, EMİRALİ ERBİLEK, HASAN KUTLU)

2. Lefke A / A Takımı (HÜSEYİN ŞENER, İZZET HAKKIOĞLU,ÖZDEN TUNÇKOL)

3. Boğaztepe A / A İkinciTakımı (HAZAR YAHAT, MEHMET BALCIOĞLU, OSMAN MAVİDENİZ)