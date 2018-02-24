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Kulaçlar Sedat Kaplan için atılıyor

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Su Sporları Federasyonu eski başkanı Sedat Kaplan anısına düzenlenen Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası’nın birinci YDÜ sporcusu Emre ERSOY 14 yaş rekoru kırdı

Kulaçlar Sedat Kaplan için atılıyor
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Hasan İLKER

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu hayatını spora adayan, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu eski başkanı, spor camiasının sevilen isimlerinden merhum Sedat Kaplan’ı unutturmamak adına gelenekselleştirilecek Sedat Kaplan Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası’nın birincisini başlattı.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan şampiyona büyükler ve yıldızlarda bugün tamamlanacak. 3-4 Mart'ta ise küçükler şampiyonası düzenlenecek.

Sedat Kaplan Anı yarışlarının 1. gününde Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Emre ERSOY 200m karışık yarışında 02:25.33 derecesi ile 14 yaş rekorunu kırdı.

Erkekler, YILDIZLAR

1.

Ydü

YDÜ

4327

2.

Ares

ARES

2414

3.

Tüfekçi

TÜFEKÇİ

1545

4.

Karabetça

KARABETÇA

1035

Kızlar, YILDIZLAR

1.

Ydü

YDÜ

3837

2.

Marlin

MARLİN

1926

3.

Ares

ARES

1776

4.

Karabetça

KARABETÇA

1384

5.

Tüfekçi

TÜFEKÇİ

1061

Erkekler, GENÇLER

1.

Ydü

YDÜ

4636

2.

Ares

ARES

3378

3.

Karabetça

KARABETÇA

1255

Bayanlar, GENÇLER

1.

Ydü

YDÜ

3454

2.

Ares

ARES

1988

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