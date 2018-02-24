Kulaçlar Sedat Kaplan için atılıyor

Su Sporları Federasyonu eski başkanı Sedat Kaplan anısına düzenlenen Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası’nın birinci YDÜ sporcusu Emre ERSOY 14 yaş rekoru kırdı

Hasan İLKER

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu hayatını spora adayan, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu eski başkanı, spor camiasının sevilen isimlerinden merhum Sedat Kaplan’ı unutturmamak adına gelenekselleştirilecek Sedat Kaplan Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası’nın birincisini başlattı.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan şampiyona büyükler ve yıldızlarda bugün tamamlanacak. 3-4 Mart'ta ise küçükler şampiyonası düzenlenecek.

Sedat Kaplan Anı yarışlarının 1. gününde Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Emre ERSOY 200m karışık yarışında 02:25.33 derecesi ile 14 yaş rekorunu kırdı.

Erkekler, YILDIZLAR

1. Ydü YDÜ 4327

2. Ares ARES 2414

3. Tüfekçi TÜFEKÇİ 1545

4. Karabetça KARABETÇA 1035

Kızlar, YILDIZLAR

1. Ydü YDÜ 3837

2. Marlin MARLİN 1926

3. Ares ARES 1776

4. Karabetça KARABETÇA 1384

5. Tüfekçi TÜFEKÇİ 1061

Erkekler, GENÇLER

1. Ydü YDÜ 4636

2. Ares ARES 3378

3. Karabetça KARABETÇA 1255

Bayanlar, GENÇLER

1. Ydü YDÜ 3454