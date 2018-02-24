Kulaçlar Sedat Kaplan için atılıyor

Hasan İLKER
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu hayatını spora adayan, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu eski başkanı, spor camiasının sevilen isimlerinden merhum Sedat Kaplan’ı unutturmamak adına gelenekselleştirilecek Sedat Kaplan Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası’nın birincisini başlattı.
Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan şampiyona büyükler ve yıldızlarda bugün tamamlanacak. 3-4 Mart'ta ise küçükler şampiyonası düzenlenecek.
Sedat Kaplan Anı yarışlarının 1. gününde Yakın Doğu Üniversitesi sporcusu Emre ERSOY 200m karışık yarışında 02:25.33 derecesi ile 14 yaş rekorunu kırdı.
|
Erkekler, YILDIZLAR
|
1.
|
Ydü
|
YDÜ
|
4327
|
2.
|
Ares
|
ARES
|
2414
|
3.
|
Tüfekçi
|
TÜFEKÇİ
|
1545
|
4.
|
Karabetça
|
KARABETÇA
|
1035
|
Kızlar, YILDIZLAR
|
1.
|
Ydü
|
YDÜ
|
3837
|
2.
|
Marlin
|
MARLİN
|
1926
|
3.
|
Ares
|
ARES
|
1776
|
4.
|
Karabetça
|
KARABETÇA
|
1384
|
5.
|
Tüfekçi
|
TÜFEKÇİ
|
1061
|
Erkekler, GENÇLER
|
1.
|
Ydü
|
YDÜ
|
4636
|
2.
|
Ares
|
ARES
|
3378
|
3.
|
Karabetça
|
KARABETÇA
|
1255
|
Bayanlar, GENÇLER
|
1.
|
Ydü
|
YDÜ
|
3454
|
2.
|
Ares
|
ARES
|
1988