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KTSYD’de 35 yaş gururu

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KTSYD’de 35 yaş gururu
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 35. Kuruluş yıldönümünde bir mesaj yayınlanarak ülke sporuna hizmete devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 1983 yılında üç imza ile Lefkoşa Kaymakamlığı’na kuruluş başvurusu yaptığı tarih olan 30 Haziran tarihinin kuruluş tarihi olarak kabul edildiği ve 35. yılı da geride bıraktığı belirtildi.

Yapılan açıklamada ülkenin en köklü ve en saygın sivil toplum örgütlerinin başında gelen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin kuruluşundan bugüne sürekli yükselen bir ivme ile ülke sporuna ve basın camiasına hizmet etmeye devam ettiği vurgulandı.

Kendi ayakları üzerinde durabilen, eğitim çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerine katkıları ile, hep adından söz ettiren KTSYD’nin bu özel günde de çalışmalarını geçmişte olduğu gibi aynı hızda sürdürdüğü belirtildi. Derneğin 35. Kuruluş yılına özel tasarlanan logo ise bu yıl 35. yıl etkinliklerinde kullanılmak üzere yeniden tasarlandı.

Temedya tarafından yeni tasarlanan logoda dernek logosu etrafına olimpiyat renklerinden oluşan 35 rakamı eklenerek yeni bir görsellik oluşturuldu.

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