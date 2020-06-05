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KTSYD – KTFF işbirliği

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KTSYD – KTFF işbirliği

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, COVID-19 kapsamında spor yazarlarının maçlarda uyacakları kurallar ve alacakları önlemleri görüştü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, lig maçları başlamadan önce bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) 18 Haziran’da kaldığı yerden devam edecek futbol maçları öncesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile COVID-19 kapsamında spor yazarlarının uyacağı kurallar ve alacağı önlemleri ortaklaştırıyor.

Konuyla ilgili KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede KTSYD Asbaşkanı Şükrü Burağan ve yönetim kurulu üyesi Hamit Sakallı da hazır bulundu.

Başlayacak maçlarda spor yazarlarının oturma düzenleri, saha içinde görev yapacak foto muhabirlerinin konumları ve genel akreditasyonlar konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Ortaklaştırılan detaylar ilerleyen günlerde KTFF tarafından açıklanacak.

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