KTFF, Özgüren için başsağlığı mesajı yayınladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Raif Özgüren’in vefatı ile ilgili olarak başsağlığı mesajı yayınladı.

KTFF’nin mesajı şöyle:

“Genelde ülke sporuna, özelde ise Kıbrıs Türk futboluna; yaptığı spor programları, gazetelerinde yazdığı köşe yazıları ve fotoğraflarıyla büyük katkılarda bulunan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Genel Sekreteri, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) çalışanı ve spor yazarı Raif Özgüren’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”