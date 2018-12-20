banner237
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
Şampiyonluk Sedat Simavi’nin
28 0
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
17 0
Uçak fiyatlarına zam geliyor
Uçak fiyatlarına zam geliyor
21 0
Sineğin ekmek poşetinde işi ne?
Sineğin ekmek poşetinde işi ne?
52 0
Karal, Düzkaya yolcusu
Karal, Düzkaya yolcusu
123 0
En iyi Stephen King kitapları
En iyi Stephen King kitapları
23 0
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
11 0
Tüp gaz'a indirim
Tüp gaz'a indirim
17 0
banner82

KTFF, Özgüren için başsağlığı mesajı yayınladı

banner27

banner210
KTFF, Özgüren için başsağlığı mesajı yayınladı
banner215

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Raif Özgüren’in vefatı ile ilgili olarak başsağlığı mesajı yayınladı.

KTFF’nin mesajı şöyle:

“Genelde ülke sporuna, özelde ise Kıbrıs Türk futboluna; yaptığı spor programları, gazetelerinde yazdığı köşe yazıları ve fotoğraflarıyla büyük katkılarda bulunan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Genel Sekreteri, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) çalışanı ve spor yazarı Raif Özgüren’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.