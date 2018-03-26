KSTBÜ’de “Vücut Geliştirme Söyleşisi” yapılacak

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde, Türkiye Vücut Geliştirme Milli Takım sporcularının katılımıyla Vücut Geliştirme Sporu söyleşisi yapılacak

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi(KTSBÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nun düzenlediği Vücut Geliştirme Sporu söyleşisi 6 Nisan Cuma günü yapılacak.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nun

düzenlediği Vücut Geliştirme Sporu söyleşisi 6 Nisan Cuma günü yapılacak. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yapılacak olan söyleşi üniversitede içerisinde bulunan Ömer Gültekin Konferans Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak.

Söyleşiye Türkiye Vücut Geliştirme Milli Takım sporcuları katılacak. Birçok uluslararası yarışmaya katılan ve başarılar elde eden Türkiye milli sporcularından Fatih Ceylan ve Mustafa Yıldız söyleşide katılımcılarla buluşacak.