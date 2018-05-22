KRMDliler, Mersin'de yüksek uçuş yaptılar

Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği, Mersin'de yüksek uçuş yaparlarken, 7. Bölgesel Model Uçak Şenliği'nde ses getirdiler

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs'ta radyo kontrollü modelcilik alanında en etkin derneklerin başında gelen Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği (KRMD), Mersin'de yapılan 7. Bölgesel Model Uçak Şenliği etkinliklerine katılarak ses getirdi.

Mersin'in Toroslar Belediyesi Koruken Mahllesi'nde belediye başkanı Hamit Tuna'nın yaptırdığı Model Uçak pistinde gerçekleştirilen festivale Adana, Anamur, Antakya, KKTC ve Mersin'den modelciler büyük ilgi gösterdiler. Her yıl Mayıs ayında gerçekleştirilen festivalde Başkan Hamit Tuna dernek temsilcilerimizi kabul ederken, kapılarının her zaman Yavruvatan Kıbrıslı modelcilere sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Yoğun uçak ve helikopter gösterilerine sahne olan festivale, jet motorlu uçaklar da katkı koyarken, program akışı içerisinde hava şehitleri de anıldı.

Ülkemizde de benzer etkinliklerin çok rahatlıkla yapılabileceğini ifade eden KRMD yetkilileri Mersin'deki organizasyonda belediyelerin öneminin bir kez daha ortaya konulduğunu ifade ederken, ülkemizde de benzer tesislerin yapılabilmesi için girişimler başlattıklarını, bu konuda yetkililerin ve belediyelerin duyarlılıklarına ihtiyaçları olduğunu ifade ettiler. 2017 yılında Uluslararası 1. KKTC Jet Festivali'ni, Geçitkale Havaalanı'nda gerçekleştirerek kendilerini ispat ettiklerini ifade eden KRMD yetkilileri fırsat verilmesi ve destek olunması halinde sportif havacılık adına model uçak ve helikopter konusunda pek çok faaliyete imza atmaya hazır olduklarını da vurguladılar.