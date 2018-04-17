KRMD üyeleri, Mersinli modelcilerle buluştu

Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği (KRMD) üyeleri, Mersinli modelcilerle buluşurken, 2. Uluslararası Jet Festivali’ni gerçekleştirmek için çalışma başlatıldı

Necati KÜLAHLILAR

Havacılık Federasyonu’nun planlı etkinliklerinden olan F3J uluslararası model uçak yarışmaları Geçitkale hava alanında yapılırken, Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği (KRMD) de etkinlikte yer aldı.

60'a yakın üyesiyle adamızın en büyük radyo kontrollü modelci derneği olan KRMD aynı zamanda yurt dışında da Mersinli modelcilerle bir araya gelerek, aktif olarak model uçak uçuşları gerçekleştirdi. Geçen yıl da aynı şekilde kaynaşma ve bilgi paylaşımı zemininde benzer bir aktivite gerçekleştiren KRMD yöneticileri bu faaliyetlerini artırarak devam ettireceklerini, en büyük amaçlarının modelcilik konusunda KKTC'de bu hobiye ve havacılığa gönül veren yer yaş grubundan insanın birarada deneyimlerini paylaşacakları platformu oluşturmak ve etkinliklerde katkı sağlamak olduğunu ifade ettiler. KRMD üyeleri sabit bir pist alanı için de yetkililerden yardım bekliyorlar.

Havacılık Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren KRMD hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirdikleri etkinliklerle ses getirmeye devam etme hedefinde bulunurken, gerekli desteğin verilmesi halinde 2019 yılında KKTC 2. Uluslararası Jet Festivali’ni de gerçekleştirmek için şimdiden çalışmalarına başladı.