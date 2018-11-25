Kosova’da Murat Göztaş birinci oldu

Adem Jashari Uluslararası Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden beş güreşçimiz başarı elde ederken 97 kiloda Murat Göztaş birinci oldu

Kosova’da 23-25 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Adem Jashari Uluslararası Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda" mücadele eden beş güreşçimiz başarı elde etti. 97 kiloda Murat Göztaş birinci oldu.

Güreşçilerimiz; Enes Tosun, Onur Şeker, Adem Çavuşoğlu, Murat Göztaş ve Hasan Olgu ile katıldığımız şampiyonada 97 kiloda Murat Göztaş birinciliği elde ederken, 125 kiloda Hasan Olgu ikinci, 92 kiloda Adem Çavuşoğlu ikinciliği kazanarak gururlandırdı. Enes Tosun ve Onur Şeker kilolarında 5’inci oldular.

Antrenörlüğünü Ömer Çavuşoğlu’nun yaptığı sporcularımızın elde ettikleri başarılardan dolayı memnuniyetini dile getiren Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz sporcuları tebrik etti.