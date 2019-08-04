Korkut'a veda yemeği düzenlediler

Yüzme ve triatlon dallarında ülkemizin en başarılı kulüplerinden olan Aspava Spor Kulübü, eğitim amaçlı yurt dışına gidecek olan kulüp sporcusu Mehmet Korkut için Hollanda'ya uğurlama yemeği düzenledi. Başkan Mustafa Korkut ve sporcuların bir araya geldiği yemek hem yeni iş yer açan takım sporcusu Kazım Beyoğlu'na hayırlısı olsun amacı taşıdı hem de Hollanda'da yüksek lisans yapacak olan şampiyon sporcu Mehmet Korkut'a veda yemeği oldu.