Korineum’da şampiyon Eriz

Golf Federasyonu organizasyonunda, hafta sonu Korineum Golf Sahası’nda geniş bir katılımla çok güzel bir havada gerçekleşen Sırdaş Open Golf Turnuvası’nda 40 Puan ile Tecelli Eriz Net Birincisi oldu. Net ikincisi 38 Puan ile Hasan Kasapoğluları olurken 37 Puan ile Ertuğ Şevket Net üçüncüsü, Nilüfer Talay da 36 Puan ile Net dördüncüsü oldu.

Turnuva sonrası kazananların ödülleri Golf Federasyonu Başkanı Hasan Garabli ve turnuva sponsoru Sırdaş Yatakları Direktörü Hasan Kasapoğlu tarafından verildi.

Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 32 Puan ile Gary D. Wilson alırken, turnuvada verilen diğer ödüller şöyle:

Bayrağa En Yakın Vuruş - Hasan Garabli

En Uzun Vuruş - Soner Yetkili

İkinci Vuruşta Bayrağa En Yakın Vuruş - Helena Safo