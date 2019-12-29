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Komple sporcu Rasim

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Komple sporcu Rasim

Yedikonuk İlkokulu 5. Sınıf öğrencisi Rasim Çalış, birçok spor dalında faaliyetler yaparken, komple sporcu profili çiziyor.

Yedikonuk İlkokulu Beden Eğitimi öğretmeni Saffet Aşaroğlu’nun özel olarak ilgilendiği Rasim Çalış, futbol, atletizm ve kikboks branşlarında sporcu olarak başarıyla görev yapıyor.

Rasim Çalış 27 Aralık koşuları için düzenlenen yarışlarda İskele Karpaz Bölgesinde 1000m kategorisinde açık ara birinciliği elde etti. En yakın rakibine 50 metreden fazla fark atan Rasim Çalış, rahatlıkla birinciliği elde etti.

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