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Komagene şampiyonu Steve Neufeld

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Komagene şampiyonu Steve Neufeld
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Geleneksel Komagene Open Golf Turnuvası geçtiğimiz hafta sonu Yeşilyurt’taki CMC Golf Kulübü’nde gerçekleştirildi.

Çok güzel bir havada ve geniş bir katılımla gerçekleşen turnuva Stableford sistemi ile fullhandicap ve 18 çukur olarak oynandı. Turnuvanın Net Birincisi 37 puan ile Steve Neufeld olurken, Mike Burgess 36 puan ile Net İkincisi, BobHodge ise 35 puan ile Net Üçüncüsü oldu. Turnuvadaki Gross Birinciliğini ise 24 puan ile Hasan Garabli aldı.

Turnuva sonrasında kazananlara kupaları, Komagene Kıbrıs Direktörü İsmail Yıldırım tarafından takdim edildi ve Komagene lezzetleri ikram edildi.

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