KKTC’de ilki yaşatacaklar

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Green Pedal organizasyonu ile KKTC’de ilk kez “gece yol bisiklet yarışı” düzenleniyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, ile Green Pedal Cycling Derneği Kulübü ile işbirliğinde “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı” düzenleniyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Green Pedal organizasyonu ile KKTC’de ilk kez “gece yol bisiklet yarışı” düzenleniyor.

Toplumsal bilinç ve farkındalık seviyesini yükseltmek ve gençleri spora yönlendirme amacıyla 28 Temmuz Cumartesi İskele Long Beach’te gerçekleştirilecek olan “Long Beach Altın Çark Criterium Yarışı” ile ilgili bugün basın toplantısı düzenlendi.

Spor Yazarları Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Green Pedal Cycling Derneği Kulübü Başkanı Ahmet Noyan, kulüp yönetim kurulu üyeleri Şevki Pırlanta, Cem Kanat ve sporcular Mehmet Sayman ile Hasan Kaya yer aldılar. Hasan Karaokçu toplantıda yaptığı açıklamada “Uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumun tüm bireyleri ve örgütleri olarak güçlerimizi ve dayanışmamızı güçlendirmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Ahmet Noyan ise “Pedalla hayata gülümse sloganı ile yola çıktıklarını ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’yla dayanışmalarının sürecek.” açıklamasını yaptı.