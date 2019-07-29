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KKTC Kickboks Federasyonu idari binasını hizmete soktu

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KKTC Kickboks Federasyonu, uzun süredir ihtiyaç duyduğu İdari binanın tadilatını tamamlayarak hizmete soktu

KKTC Kickboks Federasyonu idari binasını hizmete soktu
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KKTC Kickboks Federasyonu, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek ve Federasyon misafirlerini daha iyi ağırlayabilmek için uzun süredir ihtiyaç duyduğu idari binasının tadilatını tamamlayarak27 Temmuz 2019 Cumartesi günüdüzenlediğimütevazi bir törenle hizmete soktu.

Törene Federasyon Yönetim Kurulu ve Komite üyeleri, Federasyon Antrenörleri,Federasyon Hakemleri,Kickboks Hakem Semineri için ülkemizde bulunan Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Ali Kale, Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan katıldı.

KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel açılış töreninde yaptığı konuşmada özgürlük mücadelesi lideri merhum Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Ahmet Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan’ı aralarında görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Federasyonun giriş kısmında, Kıbrıs Türk Halkının lideri Dr. Fazıl Küçük ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir büstünün bulunduğu bir köşe oluşturarak saygı ve minnetle andıklarını, Kıbrıs Türk Halkına bir spor adamı, bir devlet adamı ve bir dava adamı olarak büyük hizmetlerde bulunan Ahmet Sami Topcan’ı ise adına her yıl bir turnuva düzenleyerek saygıyla ve minnetle andıklarını söyledi.

Mehmet Küçük ve Ahmet Sami Topcan ise yaptıkları konuşmada, KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel ve yönetimini, ülkeye kazandırdıkları bu eserden dolayı kutlayarak, hayırlı olmasını dilediler. Ayrıca devlet büyüklerimize sahip çıkmak için ortaya koydukları çabadan dolayı da teşekkür ettiler.

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