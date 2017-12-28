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KITFAD yönetimi, yeni yılı kutladı

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KITFAD yönetim kurulu, yılın son toplantısından sonra yeni yıl yemeğine giderek, 2017’yi eğlenceli bir şekilde uğurladı

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KITFAD yönetimi, yeni yılı kutladı
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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği(KITFAD) yönetim kurulu, yeni yıl öncesinde yılın son toplantısını yaptı.

Dernek lokalinde önceki akşam Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler ve sezon değerlendirilmesi yapıldı. Dernek yönetimi gelecek yılla ilgili yapılacak veya yapılması düşünülen faaliyetlerle ilgili görüş ve önerileri yılın son toplantısında masaya yatırdı.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetim kurulu yaptığı son toplantıdan sonra topluca akşam yemeğinde biraraya geldi. Galınyol meyhanede gerçekleştirilen yemekte bir yıl boyunca yoğun bir şekilde çalışan yönetim kurulu üyeleri bol bol sohbet ederek, fasıl eşliğinde eğlenceli hoşca vakit geçirdiler.

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