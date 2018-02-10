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Kış Olimpiyatları'nda ilk altın madalya İsveç'e gitti

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2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda ilk altın madalyayı İsveçli Charlotte Kalla kazanırken, ikinci olan Norveçli Marit Bjoergen ise organizasyon tarihinde en çok madalya kazanan kadın sporcu oldu

Kış Olimpiyatları'nda ilk altın madalya İsveç'e gitti
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Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen organizasyonda ilk madalya mücadelesi, kadınlar kayaklı koşu skiatlon dalında 2x7,5 kilometre yarışında yaşandı.

İsveçli Charlotte Kalla, 40.44.9'luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak oyunların ilk altın madalyasını kazandı. Kış olimpiyatlarında üçüncü kez altın madalya elde eden 30 yaşındaki Kalla, İsveç tarihinin en başarılı kadın kayaklı koşucusu olarak tarihe geçti.

- Norveçli sporcudan büyük başarı

Kalla'nın 7,8 saniye arkasında ikinci sırada yer alarak gümüş madalyaya uzanan Norveçli Marit Bjoergen ise önemli bir rekora imza attı.

Kış olimpiyatlarında toplam 11'inci madalyasını elde eden 37 yaşındaki Bjoergen, Rus Raisa Smetanina ve İtalyan Stefania Belmondo'yu geçerek organizasyon tarihinin en fazla madalyaya sahip kadın sporcusu oldu.

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