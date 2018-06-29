Kırmızıgil, fizyoterapinin önemine dikkat çekti

Yrd. Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil, “Akademik Spor” adlı televizyon programında, fizyoterapinin önemine dikkat çekti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Programı Koordinatörü Erkan Malkoç ile Spor Bilimleri Programı, Öğretim Görevlisi Ahmet Özyaşar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Akademik Spor” adlı televizyon programına bu hafta, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil konuk oldu. Söz konusu programda, “Sporcu Yaralanmaları için Fizyoterapinin Önemi” değerlendirildi.

Sporcu sağlığı uzmanı olan Yrd. Droç. Dr. Berkiye Kırmızıgil, amatör ve profesyonel sporda fizyoterapinin önemine ve sporcu yaralanmalarını önleyici etkilerine dikkat çekti. Öğrencilik yıllarından Türkiye Kadın Milli Takımları’nda 4 farklı takımın fizyoterapisti olarak görev aldığından ve söz konusu alanda ilerlemeye başladığından bahseden Yrd. Doç. Dr. Kırmızıgil, 2009 yılında KKTC’ye dönüş yaptığını bildirdi. Günümüzde DAÜ’de akademik kariyerine devam ederken, Türkiye Süper Lig hakemleri zorunlu atletik değerlendirmeleri için hala yılda iki kez Türkiye’de görev aldığını kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Kırmızıgil, ülkemizde sporcu fizyoterapistliği konusunda bilincin artması ve doktorların yönlendirmesi hususunun kendilerini memnun ettiğini vurguladı. Dünyada fizyoterapistlerin öneminin çok iyi bilindiğini aktaran Yrd. Doç. Dr. Kırmızıgil, “Bizler sporda sakatlığa engel oluyoruz. Dünya spor camiasında dönen ciddi miktardaki para akışına bakıldığı zaman fizyoterapistlerin sakatlığı önleyiciliği konusu da bu anlamda dikkat çekiyor.” dedi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Kurulu’nda görev alan, ayrıca Sporcu Performans Komisyonu’nun asil üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Kırmızıgil, KKTC’deki spor takımları konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2006 yılından sonra almış olduğu kararla, her bir Süper Lig takımının en az iki fizyoterapisti olma zorunluluğu getirdiğini anlatan Yrd. Doç. Dr. Kırmızıgil, “Ayrıca 1. Lig takımlarında da en az bir fizyoterapist olma şartı bulunuyor. KKTC’de takımlar veya sporcular için bir masör bile bulmakta zorlanılıyor. Bunun iyileştirilmesi için yeni bir yapılandırılmaya gidiyoruz. Amacımız en azından her bir takıma bir masör zorunluluğu getirmektir. Bunun için masör kursları düzenleyeceğiz. Elbette en ideali takımların fizyoterapistlerinin olması ancak ekonomik sorunlar var olduğu için bu şimdilik mümkün değil. Birkaç yıl içerisinde bunun da olmasını ümit ediyoruz.” dedi.