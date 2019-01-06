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Kırış Şampiyonası’nda güçlerini gösterdiler

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Kırış Şampiyonası’nda güçlerini gösterdiler
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Geleneksel Taekwondo Karate Budo Martıalarts Kırış Şampiyonası, 04 Ocak Cuma akşamı Saat 17.00’de Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı. Sporcularımız şampiyonada güçlerini gösterme fırsatı elde ettiler.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, Federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Master Ali Uslu, Öykü Ergin ile Federasyon, Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.

BAYANLAR  KIRIŞ MUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar                   2.Mukaddes Akbaş                3.Tuba Şener

2.Kategori:      1.Zehra Karip                         2.Esma Özbiçer                      3.Betül Ceylan

3.Kategori:      1.Ana Tüysüz                         2.Gülcan Abdullah                 3.Gülizar Koç

4.Kategori:      1.Elena Pakhomova               2.Sinem Akyüz                      3.Didem Yener

5.Kategori:      1.Canan Külahçıoğlu             2.Sevgi Karataş                      3.Gülay Özipek

6.Kategori:      1.Suyumkan Baki Kızı           2.Hatice Şahin                                    3.Laden Özipek

7.Kategori:      1.Masal Akarpınar                  2.Hande Sütçü                                   3.Kardelen Suiçmez

ERKEKLER KIRIŞ MUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:      1.Samuel Mawuye                 2.Mahmut Colayır                  3.Ahmet Düzdaban

2.Kategori:      1.Arda Öztürk                                   2.Kerim Karpuz                     3. Sinan Öztürk

3.Kategori:      1.Oğulcan Doğan                   2.Alex Tüysüz                                    3.Zeynel Yıldırım

4.Kategori:      1.Nikita Gordeev                   2.Denktaş Karamahmutoğlu  3.Haluk Koç

5.Kategori:      1.Muhammet T. Selçuk          2.Muhammet R. Telli             3.Bahadır Ceylan

6.Kategori:      1.Kıvanç Çağlin                     2.Ege Bayraktar                     3.Ömür Ulaş Küçükkal

7.Kategori:      1.Arda Yılmaz                       2.Osman Minifoğlu                3.Taner Kara

8.Kategori:      1.Yaman Doruk Durmaz        2.Andrei Conoval                  3.Rıdvan Kara

9.Kategori:      1.Mehmet Taha Gidemen      2.Emirhan Edalı                     3.Eren Külahçıoğlu

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