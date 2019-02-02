Kırış şampiyonası aldı

Taekwondo Federasyon Başkanlığı Taekwondo Judo Karate Budo Kırış Şampiyonası, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı
Dereceye girenlerele ödülleri federasyon ve kulüp yetkililerince verildi.
BAYANLAR EL (SUDO )KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Ana Tüysüz 3.Tuba Şeker
2.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Suyumkan Bakikızı 3.Betül Ceylan
3.Kategori: 1.Zehra Karip 2.Canan Külahçıoğlu 3.Berna Zorlu
4.Kategori: 1.Kayra Bilge 2.Derin Erdem 3.Zeynep Zorlu
5.Kategori: 1.Ela Kılıç 2.Asiye Öksüz 3.Gülizar Koç
6.Kategori: 1.Ayça Karip 2.Ayça Eda Kurşun 3.Gülcan Abdulayeva
ERKEKLER EL (SUDO )KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori: 1.Tauseef Ur Rahman 2.Pusat Yıldız 3.Taner Kara
2.Kategori: 1.Berke Değirmencioğlu 2.Derrick Nshuji 3.Mahmut Colayır
3.Kategori: 1.Erkin Sarıbaş 2.Demir Berova 3.Zeynel Yıldırım
4.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Ahmet Dişçeken 3.Bahadır Bozbey
5.Kategori: 1.Arda A. Öztürk 2.Kerim Karpuz 3.Burhan Göklü
6.Kategori: 1.Osman Minifoğlu 2.Kıvanç Çağlin 3.Muhammed T. Selçuk
7.Kategori: 1.Ömür Ulaş Küçükkale 2.Yaman D. Durmaz 3.Aren R. Değirmencioğlu