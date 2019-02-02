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Kırış şampiyonası aldı

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Kırış şampiyonası aldı
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Taekwondo Federasyon Başkanlığı Taekwondo Judo Karate Budo Kırış Şampiyonası, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Dereceye girenlerele ödülleri federasyon ve kulüp yetkililerince verildi.

BAYANLAR EL (SUDO )KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Pınar Akarpınar                            2.Ana Tüysüz                    3.Tuba Şeker

2.Kategori:         1.Elena Pakhomova                       2.Suyumkan Bakikızı      3.Betül Ceylan

3.Kategori:         1.Zehra Karip                                    2.Canan Külahçıoğlu       3.Berna Zorlu

4.Kategori:         1.Kayra Bilge                                     2.Derin Erdem                  3.Zeynep Zorlu

5.Kategori:         1.Ela Kılıç                                             2.Asiye Öksüz                   3.Gülizar Koç

6.Kategori:         1.Ayça Karip                                      2.Ayça Eda Kurşun          3.Gülcan Abdulayeva

ERKEKLER EL (SUDO )KIRIŞ MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Tauseef Ur Rahman                   2.Pusat Yıldız                     3.Taner Kara

2.Kategori:         1.Berke Değirmencioğlu              2.Derrick Nshuji               3.Mahmut Colayır

3.Kategori:         1.Erkin Sarıbaş                                  2.Demir Berova                               3.Zeynel Yıldırım

4.Kategori:         1.Nikita Gordeev                            2.Ahmet Dişçeken          3.Bahadır Bozbey

5.Kategori:         1.Arda A. Öztürk                             2.Kerim Karpuz                3.Burhan Göklü

6.Kategori:         1.Osman Minifoğlu                        2.Kıvanç Çağlin                 3.Muhammed T. Selçuk              

7.Kategori:         1.Ömür Ulaş Küçükkale                                2.Yaman D. Durmaz        3.Aren R. Değirmencioğlu

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