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Kırış müsabakaları yapıldı

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Geleneksel Park Jung Tae Taekwondo Karate Budo Kırış Müsabakaları Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı

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Kırış müsabakaları yapıldı
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Global Taekwondo Federasyonunun rahmetli  başkanı Grand Master Park Jung Tae anısına her yıl yapılan Geleneksel Park Jung Tae Taekwondo Karate Budo Kırış Müsabakaları Girne'de Avrasya Taekwondo Merkezinde Perşembe yapıldı.

Dereceye girenlere ödüllerin verildiği müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

BAYANLAR  SUDO (El kırışı )  Müsabaka sonuçları

1.Kategori: 1.Doğa Çağlin               2.Nil Kapıcıoğlu            3.Tuba Şener

2.Kategori: 1.Ayça Eda Kurşun      2.Ayşenaz Erdoğan       3.Betül Ceylan

3.Kategori: 1.Ela Kılıç            2.Suyumkan Bakikızı    3.Gülcan Abdullah

4.Kategori: 1.Zeynep Zorlu             2. Berna Zorlu               3.Esma Özbiçer

5.Kategori: 1.Ana Tüysüz               2.Betül Peyravi             3.Gülizar Koç

ERKEKLER   SUDO (El kırışı )  Müsabaka sonuçları

1.Kategori: 1.Arın İnançlı                2.Utku Sadullah            3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori: 1.Halil Falyalı               2.Yaman D. Durmaz     3.Mahmut Colayır

3.Kategori: 1.Alex Tüysüz               2.Ömür U. Küçükkale   3.Taner Kara

4.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin            2.Muhammed T. Selçuk         3.Bahadır Bozbay

5.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk    2.Kerim Karpuz            3.Serkan Uygur

6.Kategori: 1.Samuel Mawuye        2.Tousef Rahman          3.Derrick Nshuti

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