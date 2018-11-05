Kılıçlar Sonel için sallandı

Eskrim Federasyonu tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen 8. Salih Sonel Eskrim Anı Turnuvası hafta sonu yapıldı. Girne Amerikan Üniversitesi Spor Salonu’nda sekizincisi gerçekleştirilen Salih Sonel Eskrim Turnuvası “Flöre” ve “Kılıç” branşlarında Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde çekişmeli maçlara sahne oldu. Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen ödül töreninde Salih Sonel’in eşi, kardeşi, oğlu ve kızı tarafından verildi.

Kadın Kılıç

1. Zeynep Sude Bediz

2. Gülcan Bali

3. Ada Azra Atak

3. Elif Kufa

Erkek Kılıç

1. Görkem Ater

2. Cuma Toğa

3. Mehmet Davrandı

3. Can Djemal

Kadın Flöre

1. Aybüke Aksoy

2. Meltem Çolak

3. İrem Kesim

3. Simay Uslu

Erkek Flöre

1. Alper Akküş

2. Burak İpek

3. Oğuzhan Beyoğlu

3. Cemal Ege Lort