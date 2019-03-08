Kikboksçular Türkiye’den 7 madalya ile döndü

Türkiye Okul Sporları Gençler Kickboks Şampiyonasından iki gümüş ve beş bronz madalya ile döndük

Türkiye Okul Sporları Gençler Kickboks Şampiyonası, 01-06 Mart 2019 tarihleri arasında, Türkiye’nin Afşin-Kahramanmaraş şehrinde yapıldı.

Okullarımızı ve ülkeyi temsilen 1 kafile başkanı, 2 antrenör ve 9 sporcu ile ilk defa katıldığımız şampiyonada genç kickboks takımımızdan iki ikincilik ve beş üçüncülük, geldi.

Sporcularımızdan 55 Kg’da Bahar Erdem ve 94 Kg’da Mehmet Osman ikincilik madalyası kazanırken, sporcularımızdan 55 Kg’da Eylül Yılmaz, 60 Kg’da Leyla Kahraman, 65 Kg’da Nazime Yayar, 69 Kg’da İsmet Baydur ve 70 Kg’da Esra Güleryüz üçüncülüğü kazandılar.

Kafile başkanlığını Miyaser Buldu ve antrenörlüğünü Cuma Öztürk ve Nazan Berrak’ın yaptığı kickboks kafilesi Çarşamba günü ülkemize döndü.