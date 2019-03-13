Kikboks Milli Takımı belirlendi

4. Uluslararası Açık Kickboks Avrupa Kupası, 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya şehrinde yapılıyor.
Yıl içerisinde katıldıkları müsabakalarda aldıkları puana göre tespit edilen 35 sporcu, 10 Mart 2019 Pazar günü, federasyon antrenman salonunda kondisyon ve teknik testine tabi tutuldular. 15 Mart tarihinden itibaren çalışmaya alınacak olan KKTC Kickboks Milli Takımı, 04 Nisan Perşembe günü şampiyonaya katılmak üzere ülkemizden ayrılacak ve şampiyonaya katıldıktan sonra 08 Nisan Pazartesi günü ülkemize dönecek.
Test sonunda belirlenen KKTC Kickboks Milli Takım kadrosu aşağıda görüldüğü gibidir;
Antrenörler:
Umar ABDULAZİZ, Mehmet ERDEM
Sporcular:
Erdem AKKAYA Büyük Erkek
Doğan SÜZAL Büyük Erkek
Seyfettin CİHANGİROĞLU Büyük Erkek
Ahmet Emre ŞEKER Büyük Erkek
Osman ARKIN Büyük Erkek
Özgür KAYA Genç Erkek
İsmet BAYDUR Genç Erkek
Veli ABİÇ Genç Erkek
Mehmet DAŞYÜREK Genç Erkek
Muhammet Berke ŞİMŞEK Yıldız Erkek