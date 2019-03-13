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Kikboks Milli Takımı belirlendi

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Antalya'da yapılacak 4. Uluslararası Açık Kickboks Avrupa Kupasında ülkemizi temsil edecek Kikboks Milli Takımı belirlendi

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Kikboks Milli Takımı belirlendi
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4. Uluslararası Açık Kickboks Avrupa Kupası, 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya şehrinde yapılıyor.

Yıl içerisinde katıldıkları müsabakalarda aldıkları puana göre tespit edilen 35 sporcu, 10 Mart 2019 Pazar günü, federasyon antrenman salonunda kondisyon ve teknik testine tabi tutuldular. 15 Mart tarihinden itibaren çalışmaya alınacak olan KKTC Kickboks Milli Takımı, 04 Nisan Perşembe günü şampiyonaya katılmak üzere ülkemizden ayrılacak ve şampiyonaya katıldıktan sonra 08 Nisan Pazartesi günü ülkemize dönecek.

Test sonunda belirlenen KKTC Kickboks Milli Takım kadrosu aşağıda görüldüğü gibidir;

 Antrenörler:

Umar ABDULAZİZ, Mehmet ERDEM

Sporcular:                                                       

Erdem AKKAYA                                                     Büyük Erkek

Doğan SÜZAL                                                         Büyük Erkek                         

Seyfettin CİHANGİROĞLU                                   Büyük Erkek                                   

Ahmet Emre ŞEKER                                                Büyük Erkek

Osman ARKIN                                                         Büyük Erkek   

Özgür KAYA                                                Genç Erkek                

İsmet BAYDUR                                                      Genç Erkek

Veli ABİÇ                                                                 Genç Erkek 

Mehmet DAŞYÜREK                                              Genç Erkek

Muhammet Berke ŞİMŞEK                          Yıldız Erkek   

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