Antalya'da yapılacak 4. Uluslararası Açık Kickboks Avrupa Kupasında ülkemizi temsil edecek Kikboks Milli Takımı belirlendi

4. Uluslararası Açık Kickboks Avrupa Kupası, 04-07 Nisan 2019 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya şehrinde yapılıyor.

Yıl içerisinde katıldıkları müsabakalarda aldıkları puana göre tespit edilen 35 sporcu, 10 Mart 2019 Pazar günü, federasyon antrenman salonunda kondisyon ve teknik testine tabi tutuldular. 15 Mart tarihinden itibaren çalışmaya alınacak olan KKTC Kickboks Milli Takımı, 04 Nisan Perşembe günü şampiyonaya katılmak üzere ülkemizden ayrılacak ve şampiyonaya katıldıktan sonra 08 Nisan Pazartesi günü ülkemize dönecek.

Test sonunda belirlenen KKTC Kickboks Milli Takım kadrosu aşağıda görüldüğü gibidir;

Antrenörler:

Umar ABDULAZİZ, Mehmet ERDEM

Sporcular:

Erdem AKKAYA Büyük Erkek

Doğan SÜZAL Büyük Erkek

Seyfettin CİHANGİROĞLU Büyük Erkek

Ahmet Emre ŞEKER Büyük Erkek

Osman ARKIN Büyük Erkek

Özgür KAYA Genç Erkek

İsmet BAYDUR Genç Erkek

Veli ABİÇ Genç Erkek

Mehmet DAŞYÜREK Genç Erkek

Muhammet Berke ŞİMŞEK Yıldız Erkek