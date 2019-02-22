Kickboksun lideri Mağusa İhtisas

2019 Kickboks Ligi 1. ayak müsabakaları büyük bir katılımla yapılırken, Mağusa İhtisas Derneği, 4 kategorinin üçündü liderlik koltuğunda oturuyor

2019 Kickboks Ligi (1.Ayak)Müsabakaları, geçtiğimiz Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Salonunda 10 kulüpten 106 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, dernek başkanları ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;