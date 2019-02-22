Kickboksun lideri Mağusa İhtisas

2019 Kickboks Ligi (1.Ayak)Müsabakaları, geçtiğimiz Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Salonunda 10 kulüpten 106 sporcunun katılımı ile yapıldı.
Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, dernek başkanları ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.
Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;
|
2019 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU:
|
MİNİKLER KATEGORİSİNDE
|
1. Ayak
|
1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|
27 puan
|
2. Tatlı Spor Kulübü Birliği
|
24 puan
|
3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|
24 puan
|
4. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|
15 puan
|
5. Aziz Spor Derneği
|
15 puan
|
YILDIZLAR KATEGORİSİNDE
|
1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|
27 puan
|
2. Erdem Akademi Spor Derneği
|
24 puan
|
3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|
14 puan
|
4. Aziz Spor Derneği
|
13 puan
|
5. Tatlı Spor Kulübü Birliği
|
12 puan
|
GENÇLER KATEGORİSİNDE
|
1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|
31 puan
|
2. Aziz Spor Derneği
|
20 puan
|
3. Cyprus Bull and Lion Spor Derneği
|
17 puan
|
4. Muaythai - Kickboks Spor Derneği
|
7 puan
|
5. Tatlı Spor Kulübü Birliği
|
3 puan
|
BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE
|
1. Erdem Akademi Spor Derneği
|
26 puan
|
2. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|
25 puan
|
3. Aziz Spor Derneği
|
22 puan
|
4. Muaythai - Kickboks Spor Derneği
|
17 puan
|
5. Tatlı Spor Kulübü Birliği
|
7 puan
|
6. Ottoman Fıght Spor Derneği
|
7 puan