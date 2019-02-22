banner255
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
106 0
İstanbul'un bekçisi Galata Kulesi
İstanbul'un bekçisi Galata Kulesi
14 0
 
Çöpe Attığı Peçete Yüzünden Cinayetle Suçlanan Adam
Çöpe Attığı Peçete Yüzünden Cinayetle Suçlanan Adam
8 0
Blockchain’in Gelecekte Değiştireceği 10 Sektör
Blockchain’in Gelecekte Değiştireceği 10 Sektör
14 0
Bez çantayla alışveriş desteklenmeli
Bez çantayla alışveriş desteklenmeli
24 0
Offroad Sprinte rekor katılım oldu
Offroad Sprinte rekor katılım oldu
9 0
Halkın jargonunu değiştiren diziler
Halkın jargonunu değiştiren diziler
27 0
banner82

Kickboksun lideri Mağusa İhtisas

banner27

2019 Kickboks Ligi 1. ayak müsabakaları büyük bir katılımla yapılırken, Mağusa İhtisas Derneği, 4 kategorinin üçündü liderlik koltuğunda oturuyor

banner262
Kickboksun lideri Mağusa İhtisas
banner215

2019 Kickboks Ligi (1.Ayak)Müsabakaları, geçtiğimiz Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Salonunda 10 kulüpten 106 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, dernek başkanları ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakalar sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların listesi ve puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;

2019 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU:

MİNİKLER KATEGORİSİNDE 

1. Ayak

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

27  puan

2. Tatlı Spor Kulübü Birliği

24  puan

3. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

24  puan

4. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

15  puan

5. Aziz Spor Derneği

15  puan

YILDIZLAR KATEGORİSİNDE

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

27  puan

2. Erdem Akademi Spor Derneği

24  puan

3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

14  puan

4. Aziz Spor Derneği

13  puan

5. Tatlı Spor Kulübü Birliği

12  puan

GENÇLER KATEGORİSİNDE

1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

31  puan

2. Aziz Spor Derneği

20  puan

3. Cyprus Bull and Lion Spor Derneği

17  puan

4. Muaythai - Kickboks  Spor  Derneği

7  puan

5. Tatlı Spor Kulübü Birliği

3  puan

BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE

1. Erdem Akademi Spor Derneği

26  puan

2. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

25  puan

3. Aziz Spor Derneği

22  puan

4. Muaythai - Kickboks  Spor  Derneği

17  puan

5. Tatlı Spor Kulübü Birliği

7  puan

6. Ottoman  Fıght  Spor  Derneği

7  puan

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.