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Kickboksta ziyaretler sürüyor

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Kickboks Federasyonu yönetimi, derneklere ziyaretler kapsamında Mağusa’da Erdem Akademi Spor Derneği ve Ottoman Fight Spor Derneğine ziyarette bulundu

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Kickboksta ziyaretler sürüyor
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Kickboks Federasyonu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, derneklere ziyaretler kapsamında Mağusa’da Erdem Akademi Spor Derneği ve Ottoman Fight Spor Derneğine ziyarette bulundu.  

Ziyarete federasyon başkanı Niyazi Demirel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyarette dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundular.

Dernek sporcularının antrenmanlarının izlendiği ziyarette yapılan toplantıda federasyonun derneklerden talepleri, derneğin sorunları ve talepleri görüşüldü.

Federasyon başkanı yaptığı konuşmada federasyon ile üye derneklerin olarak birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak federasyon altındaki spor dallarını daha ileriye taşıyacaklarını söyledi. Dernek başkanları ise federasyon başkanını ve yönetim kurulunu aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

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