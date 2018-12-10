banner237
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
9 0
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
9 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
22 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
258 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
24 0
Burçlara göre lezzet tercihleri
Burçlara göre lezzet tercihleri
16 0
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
16 0
Biyonik hakem Mert Ercan
Biyonik hakem Mert Ercan
312 0
banner82

Kickboks’ta ustalığa terfi edenler açıklandı

banner27

banner210
Kickboks’ta ustalığa terfi edenler açıklandı
banner215

Kickboks Federasyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 25. Kickboks Siyah Kuşak Sınavı, geçtiğimiz Pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda yapıldı.

Altı ay bekleme süresini ve 15 yaşını tamamlayan kahverengi kuşak sahibi sporcular 1. Dan sınavına, bir yıl bekleme süresini ve 16 yaşını tamamlayan 1. Dan sahibi sporcular 2. Dan sınavına, iki yıl bekleme süresini ve 18 yaşını tamamlayan 2. Dan sahibi sporcular 3. Dan sınavına ve bekleme sürelerini tamamlayan 15 yaşından küçük sporcular Pum sınavına katıldılar.

Tez 10 puan, Yazılı 30 puan ve uygulamalı 60 puan üzerinden değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan 11 sporcu başarılı olarak bir üst kemere terfi ettiler.  

Terfi Edenler ve terfi ettikleri kemer dereceleri aşağıda görüldüğü gibidir;

1.PUM’A TERFİ EDENLER;

Alican KONU           

Melisa ÇERİ

Fatma KAYA

Raygan BULUT        

1.DAN’A TERFİ EDENLER;

Devran DEMİR                    

Feyzi KURUMANASTIRLI                       

Muhammed KHALET                     

2.DAN’A TERFİ EDENLER;

Veli ABİÇ

Nazan BERRAK                               

3.DAN’A TERFİ EDENLER;

Tufan ŞİMŞEK

Mehmet ERDEM      

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.