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Kickboks’ta ustalar açıklandı

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Kickboks’ta ustalar açıklandı
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KickboksFederasuyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 24. Kickboks Siyah Kuşak Sınavı, geçtiğimiz Pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu'nda yapıldı.

Altı ay bekleme süresini ve 15 yaşını tamamlayan kahverengi kuşak sahibi sporcular 1 Dan sınavına, bir yıl bekleme süresini ve 16 yaşını tamamlayan 1.Dan sahibi sporcular 2.Dan sınavına, iki yıl bekleme süresini ve 18 yaşını tamamlayan 2.Dan sahibi sporcular 3.Dan sınavına ve bekleme sürelerini tamamlayan 15 yaşından küçük sporcular Pum sınavına katıldılar. Tez 10 puan, Yazılı 30 puan ve uygulamalı 60 puan üzerinden değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan sekiz sporcu başarılı olarak bir üst kemere terfi ettiler. Terfi Edenler ve terfi ettikleri kemer dereceleri aşağıda görüldüğü gibidir;

Terfi Edenler ve Terfi Ettikleri Kemer Dereceleri;

Eylül YILMAZ                       1. PUM

Muhammet Berke ŞİMŞEK    1. PUM

Tarık YAYAR                        2. PUM

İsmet BAYDUR                              1. DAN

Ahsen DURAK                                1. DAN

Ekim ÖZGÜVENLİ                         1. DAN

Mehmet ÇINAR                        2. DAN

Çağın DEMİRKIRAN            3. DAN

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