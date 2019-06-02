Kickboks’ta ustalar açıklandı

KKTC Kickboks Federasuyonu’nun yıllık faaliyet programında yer alan 26. Kickboks Siyah Kuşak Sınavı, 19 Mayıs Pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Altı ay bekleme süresini ve 15 yaşını tamamlayan kahverengi kuşak sahibi sporcular 1 Dan sınavına, bir yıl bekleme süresini ve 16 yaşını tamamlayan 1.Dan sahibi sporcular 2.Dan sınavına, iki yıl bekleme süresini ve 18 yaşını tamamlayan 2.Dan sahibi sporcular 3.Dan sınavına, bekleme sürelerini tamamlayan 15 yaştan küçük sporcular Pum sınavına katıldılar.

Tez 10 puan, Yazılı 30 puan ve uygulamalı 60 puan üzerinden değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan 15 sporcu başarılı olarak bir üst kemere terfi ettiler.

Terfi Edenler ve terfi ettikleri kemer dereceleri aşağıda görüldüğü gibidir;

1.PUM’A TERFİ EDENLER

1.Sude Bal

2.Emre Sefi

2.PUM’A TERFİ EDENLER

1.Nur Çalış

1.DAN’A TERFİ EDENLER

1.İsmat Baydur

2.Mehmet Abacılar

3.Mecit Şefi

4.Şehruz Kızılyürek

5.Mustafa Ömer Bakış

6.Sadık Kulak

7.Ahmet Emre Şeker

8.Seyfettin Cihangiroğlu

9.Azim Tanol

2.DAN’A TERFİ EDENLER

1.Selçuk Yaralıoğlu

3.DAN’A TERFİ EDENLER

1.Ahmet Şafak

4.DAN’A TERFİ EDENLER

1.Oktay İlhan