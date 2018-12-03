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Kickboks’ta Mağusa üstünlüğü

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2018 Kickboks Ligi final müsabakaları sonunda şampiyon takımlar belirlenirken, Mağusa İhtisas Spor Derneği, 3 kategoride şampiyon oldu

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Kickboks’ta Mağusa üstünlüğü
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2018 Kickboks Ligi (5.Ayak) final müsabakaları ve 11. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, 02 Aralık, Pazar günü, 09.00-16.00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Minikler kategorisinde 77 puanla, Yıldızlar kategorisinde 88 puanla ve Gençler kategorisinde 81 puanla şampiyon olan Mağusa İhtisas Spor Derneği’ne ve Büyükler kategorisinde 53 puanla  şampiyon olan Şimşek Savunma Sanatları Derneği’ne kupaları, hakem ve antrenörlere katılım belgeleri, Dernek başkanları ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

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