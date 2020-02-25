Kickboksta başarılılar açıklandı

Kickboksta antrenör – hakem kursu ve seminerinde başarılı olanlar açıklandı.Federasyonun 2020 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Özel Antrenör/ Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Semineri, 18-23 Şubat 2020 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Teknik Kurul Üyesi Ali Kale tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 16 antrenör ve 23 hakem başarılı oldu.