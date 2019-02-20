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Kickboksta başarılılar açıklandı

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Kickboksta başarılılar açıklandı
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Kickboks Federasyonunun 2019 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Spor Dalı Antrenör/ Hakem Kursu ve Semineri, 12-16 Şubat 2019 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul üyesi ve teknik kurul üyesi Ali Kale, Kickboks Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Vedat Yayar ve KKTC Kickboks Federasyonu Teknik Komite Üyesi Cuma Öztürk, tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 11 antrenör ve 24 hakem başarılı oldu.

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