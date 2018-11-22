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Kickboksta başarılılar açıklandı

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Kickboksta başarılılar açıklandı
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52. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 11 Kasım 2018, Pazar günü, Federasyona üye kulüp/derneklerin antrenman salonlarında ve federasyon antrenman salonunda yapıldı. 

Kuşak sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 86 sporcu başarılı olarak terfi etti.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;

SARI KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR
İzlem Nazif, Mehmet Ali Açık, Ali Kılınç, Batuhan Özsoy, Sarp Toprak Ölmez, Karpat Güzel, Ersun Hasan, Rüzgar Ceylangüden, Zeynep Düzenli, Elif Aslan, Emre Filiz, Orhan Veli Belli, İrem Erdem, Bedirhan Gülenoğlu, Harris İmam Shaheen, Poyraz Göçer ve Dursun Erbanlı

YEŞİL KUŞAĞA TERFİ EDEN SPORCULAR
Arda Gürbüz, Ayaz Tekeli, Betül Çetil, Yağmur Tatlı, Ömer Barış, Görkem Abbaz Zornacı,
İrem Tatlı, Rasim Çalış, Bartu Ceylangüden, Doğuş Öztürk, Osman Yarkın, Rıza Şahmaran,
Aydınay Aydın, Rauf Çeri, Halil Kadı, Sıtkı Penktaş, Çınar Coşkun, Enes Erdem, Şemsettin Can

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