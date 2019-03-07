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Kickboksçularımızdan Türkiye’de başarılı temsiliyet

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Türkiye MMA(Mixed Martıal Arts) Şampiyonasından sporcularımız 5 birincilik ve bir üçüncülük geldi

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Kickboksçularımızdan Türkiye’de başarılı temsiliyet
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Türkiye MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 17 Şubat – 03 Mart tarihleri arasında, Türkiye’de Antalya’da yapıldı.

Şampiyonaya Kickboks Federasyonundan Feyzi Kurumanastırlı antrenör, Hayriye Enderoğlu ve Hasan Kurumanastırlı sporcu olarak katıldı. 600’e yakın sporcunun yarıştığı şampiyonada 68 Kg büyük bayanlar kategorisinde grapling disiplininde yarışan sporcumuz Hayriye Enderoğlu, birinci olurken, 105 Kg veteran erkeklerde yarışan sporcumuz Hasan Kurumanastırlı, Light, Full ve Elit disiplinlerinde birinci ve grapling disiplininde üçüncü oldu. 

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