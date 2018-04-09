Kickbokscularımız Antalya’dan kupalarla döndü

Antalya’da, 5-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’da mücadele eden Kickboks Federasyonu Kickboks Milli Takımı adaya döndü.
Şampiyonada yarışan kickbokscularımız iki şampiyonluk üç ikincilik üç de üçüncülük elde ederek adaya döndü. 4 kıtadan 2353 sporcu ve 305 kulübün katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada sporcularımız elde ettikleri başarılarla büyük takdir topladılar.
Kückboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel başkanlığındaki KKTC Milli Takım sporcularının elde ettikleri dereceler şöyle:
Bahar Erdem - Semi contact şampiyonluk ve Liht contact şampiyonluk
Mehmet Erdem - ikincilik
M. Berke Şimşek - ikincilik
Muhammet Ebacılar - ikincilik
Faruk Ilgın - üçüncülük
Burak Şimşek - üçüncülük
İlayda Erdem - üçüncülük