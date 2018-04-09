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Kickbokscularımız Antalya’dan kupalarla döndü

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3. Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’da mücadele eden Kickboks Milli Takımımız, 8 madalya elde ederken, Bahar Erdem iki kategoride şampiyon oldu

Kickbokscularımız Antalya’dan kupalarla döndü
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Antalya’da, 5-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Uluslararası Türk Kickboks Şampiyonası’da mücadele eden Kickboks Federasyonu Kickboks Milli Takımı adaya döndü.

Şampiyonada yarışan kickbokscularımız iki şampiyonluk üç ikincilik üç de üçüncülük elde ederek adaya döndü. 4 kıtadan 2353 sporcu ve 305 kulübün katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada sporcularımız elde ettikleri başarılarla büyük takdir topladılar.

Kückboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel başkanlığındaki KKTC Milli Takım sporcularının elde ettikleri dereceler şöyle:

Bahar Erdem  - Semi contact şampiyonluk ve Liht contact  şampiyonluk

Mehmet Erdem - ikincilik

M. Berke Şimşek - ikincilik

Muhammet Ebacılar - ikincilik  

Faruk Ilgın - üçüncülük 

Burak Şimşek - üçüncülük 

İlayda Erdem - üçüncülük 

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